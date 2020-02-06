Туреччина перекинула в провінцію Ідліб десятки танків

Туреччина у четвер, 6 лютого, перекинула 20 танків до сирійської провінції Ідліб, де продовжується наступ військ режиму Башара Асада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як повідомляється, сьогодні турецько-сирійський кордон у провінції Хатай перетнула колона Збройних сил Туреччини з 20 танками.

Зазначається, що військова техніка була перекинута в зону безпеки в провінції Ідліб з метою посилення позицій турецьких військових на тлі наступу урядових сирійських військ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2 лютого колона турецької військової техніки перетнула кордон з Сирією та увійшла на територію провінції Ідліб. На територію сирійської провінції в'їхали щонайменше 40 бронемашин і танків з Туреччини.

Також РБК-Україна писало, що до турецько-сирійського кордону продовжує стягуватися військова техніка ЗС Туреччини. У понеділок, 3 лютого, чергова колона бронетранспортерів і танків досягла району Рейханлі провінції Хатай на кордоні з сирійським Ідлібом.

Крім того, ввечері 5 листопада сирійські урядові війська, контрольовані режимом Асада, увійшли у місто Серакіб в провінції Ідліб. Через Серакіб проходить стратегічно важлива автомагістраль. Сили Асада увійшли в місто після того, як його покинули загони опозиції та бойовики.