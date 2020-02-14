Туреччина перекидає спецназ в Ідліб

Туреччина перекидає спецназ до спостережних пунктів у Ідлібській зоні деескалації в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Наголошується, що колона з 60 БТР з бійцями сил спеціального призначення досягла прикордонної з Сирією району Рейханлы південної турецької провінції Хатай, звідки попрямує в Сирію.

В район спостережних пунктів також перекинуті комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Відповідно до астаністським домовленостям, Туреччина створила 12 спостережних пунктів по внутрішньому периметру останньої із зон деескалації в Сирії з метою моніторингу режиму перемир'я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 лютого в сирійській провінції Ідліб був збитий військовий вертоліт Мі-8 армії режиму Асада. Вертоліт був збитий поблизу населеного пункту Куптан-ель-Чебеля, коли він прямував з Алеппо до лінії фронту.

Раніше повідомлялося, що турецька армія значно посилила свою присутність у сирійській провінції Ідліб. За добу не менше 430 одиниць турецької бойової техніки були передислоковані в цей регіон на півночі Сирії.