ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Туреччина за добу перекинула на північ Сирії сотні одиниць військової техніки

Новини » Політика     09.02.2020 - 03:32
Туреччина за добу перекинула на північ Сирії сотні одиниць військової техніки
Фото: переміщення турецьких танків (t.me / izotope)

Туреччина посилює свою присутність в Сирії

Турецька армія значно посилила свою присутність в сирійській провінції Ідліб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За останню добу не менше 430 одиниць турецької бойової техніки були передислоковані в цей регіон на півночі Сирії.

Також 8 лютого армія Сирії захопили стратегічно важливе місто Серакиб в Ідлібі. Сирійський державний телеканал показав кадри, на яких видно порожні вулиці Серакиба, зруйнованого після багатотижневих бомбардувань при підтримці ВКЗ Росії.

За даними SOHR, сирійська армія захопила і весь ділянку траси М5 в Ідлібі, що зв'язує столицю країни-Дамаск з другим за величиною містом Сирії Алеппо. Тепер для відновлення контролю над автомагістраллю бійцям президента Башара Асада залишилося взяти під контроль лише 30-кілометрова ділянка М5 в сусідній провінції Алеппо.

РБК-Україна писало, що Туреччина у четвер, 6 лютого, перекинула 20 танків в сирійську провінцію Ідліб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2 лютого колона турецької військової техніки перетнула кордон з Сирією і увійшла на територію провінції Ідліб. На територію сирійській провінції в'їхали мінімум 40 бронемашин і танків з Туреччини.

Іран готовий стати посередником у конфлікті між Туреччиною і Сирією ООН виділяє 30 млн доларів на надзвичайну допомогу Сирії
Новини України Сиріявойна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся