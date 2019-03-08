Туреччина оцінила втрати від скасування пільгового режиму торгівлі з США

Втрати Туреччини складуть майже 63 млн доларів

В Турции оценили сколько страна потеряет из-за отмены президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом льготного режима торговли между странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Как сообщила министр торговли Турции Рухсар Пеккан, в результате отмены льготного режима торговли с США страна потеряет почти 63 млн долларов.

"Турция должна будет дополнительно заплатить почти 63 млн долларов таможенных платежей", - заявила Пеккан.

Напомним, в начале марта президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что намерен отменить льготный режим торговли США с Турцией и Индией. Льготный режим торговли действовал в рамках Генеральной системы преференций США (Generalized System of Preferences).

Как писало РБК-Украина, Китай и Соединенные Штаты Америки находятся на завершающем этапе заключения нового торгового соглашения. Китай предлагает снизить таможенные пошлины и другие ограничения на американскую сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию и другие товары, а Вашингтон готов отменить большинство санкций, наложенных на китайские товары в прошлом году.

О сделке могут объявить уже 27 марта 2019 на саммите лидеров стран.