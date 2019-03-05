Трамп скасовує пільговий режим торгівлі з Індією і Туреччиною

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Трамп вважає, що преференції можуть негативно впливати на експорт

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має намір скасувати пільговий режим торгівлі з Туреччиною та Індією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби Білого дому.

Наголошується, що такі пільги діяли в рамках Генеральної системи преференцій США (Generalized System of Preferences).

Крім того, що стосується Туреччини, таке рішення було прийнято Трампом у зв'язку з "рівнем економічного розвитку країни".

У заяві Трампа говориться також, що за останні 45 років економіка країни зросла і "додаткові пільги можуть мати негативний вплив на експорт турецьких товарів в США".

Нагадаємо, Китай і Сполучені Штати знаходяться на завершальному етапі укладення торгової угоди.