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Туреччина відреагувала на припинення вогню на Донбасі

Туреччина, Анкара, Понеділок 27 липня 2020 05:29
Туреччина відреагувала на припинення вогню на Донбасі
Фото: прапор Туреччини (з відкритих джерел)
Автор: Артур Родивилов

Анкара привітала перемир'я

Влада Туреччини висловили задоволення у зв'язку з затвердженням нових заходів щодо припинення вогню на території Донбасу. Анкара сподівається, що всі сторони будуть дотримуватися цих домовленостей.

Таку заяву зробив представник Міністерства закордонних справ Туреччини Хамі Аксой.

Він зазначив, що Туреччина продовжить докладати зусиль для досягнення миру в регіоні на основі Мінських угод і збереження територіальної цілісності.

Нагадаємо, о 00:01 понеділка, 27 липня, на Донбасі набула чинності угода про режим припинення вогню, яку узгодила під час зустрічі ТКГ.

Як повідомляло РБК-Україна, на Донбас відправлять українських миротворців ООН і залучать представників вітчизняних та іноземних ЗМІ.

Раніше на всеосяжне припинення вогню на Донбасі відреагували в посольстві Сполучених Штатів Америки.

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