Туреччина скасовує вимогу про пред'явлення ПЛР-тестів для в'їзду в країну

З 1 червня Туреччина скасовує вимогу про пред'явлення негативних ПЛР-тестів або тестів на антитіла для в'їзду в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МВС Туреччини.

"Починаючи з 1 червня для в'їзду в країну через всі прикордонні пункти не потрібно звіт про ПЛР-тест з негативним результатом максимум за 72 години до в'їзду або негативний експрес-тест на антиген, проведений протягом максимум 48 годин з моменту в'їзду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу заявив про те, що Туреччина не підтримуватиме санкції проти Росії, але й не дозволить їх обійти.

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