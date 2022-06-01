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Туреччина скасовує вимогу про пред'явлення ПЛР-тестів для в'їзду в країну

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Туреччина, Середа 01 червня 2022 03:01
Туреччина скасовує вимогу про пред'явлення ПЛР-тестів для в'їзду в країну Фото: Туреччина скасувала ПЛР-тести (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

З 1 червня Туреччина скасовує вимогу про пред'явлення негативних ПЛР-тестів або тестів на антитіла для в'їзду в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МВС Туреччини.

"Починаючи з 1 червня для в'їзду в країну через всі прикордонні пункти не потрібно звіт про ПЛР-тест з негативним результатом максимум за 72 години до в'їзду або негативний експрес-тест на антиген, проведений протягом максимум 48 годин з моменту в'їзду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу заявив про те, що Туреччина не підтримуватиме санкції проти Росії, але й не дозволить їх обійти.

Ми також писали про те, що в Туреччині озвучили свій варіант врегулювання війни в Україні.

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