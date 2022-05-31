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Туреччина не підтримає санкції проти РФ, але й оминути їх не дозволить, - глава МЗС

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Анкара, Вівторок 31 травня 2022 13:21
Туреччина не підтримає санкції проти РФ, але й оминути їх не дозволить, - глава МЗС Фото: глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Туреччина не підтримає санкції проти Російської Федерації. Однак ми й не дозволимо РФ оминати обмеження через нашу країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, якого цитує Anadolu.

"Щодо Туреччини, то позиція Анкари з цього питання (санкцій - ред.) від початку ясна: Ми принципово проти будь-яких форм санкцій. Туреччина заявляє, що підтримає лише обмеження, запроваджувані лише на рівні ООН. Це важлива позиція. Тому в сучасному світі, як ми бачимо, кожна країна може запроваджувати обмеження щодо іншої. Це стосується не лише російсько-української війни. Так було у минулому, і так може бути у майбутньому", - сказав міністр.

Нагадаємо, ЄС ухвалив шостий пакет санкції проти РФ за її вторгнення в Україну, до пакета увійшло відключення Сбербанку від SWIFT, часткове нафтове ембарго та заборона російських ЗМІ. При цьому Євросоюз звільнив Угорщину від нафтового ембарго.

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