Туреччина відкриває для біженців з Сирії прохід у Європу, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у суботу, 29 лютого, про те, що Анкара відкриває кордон з Європою для біженців з Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу в Twitter.

За словами Ердогана, сьогодні на території Туреччини знаходяться 3,7 мільйонів сирійських біженців. Він додав, що Туреччина просто не зможе витримати нову хвилю біженців з Сирії.

Ердоган зазначив, що вже 18 тисяч сирійських біженців перетнули кордон Туреччини та вирушили в Європу.

"Станом на сьогоднішній ранок, 18 тис. мігрантів перетнули кордон Туреччини та Європи. І ми надалі більше не будемо закривати ці двері, це буде продовжуватися. Ми не в тому стані, щоб годувати таку кількість біженців", - заявив він.

Нагадаємо, раніше один з турецьких чиновників розповів журналістам, що Анкара не може стримувати біженців із Сирії, адже їх кількість постійно зростає. Чиновник зазначав, що Туреччина вирішила не зупиняти сирійських біженців на шляху до Європи сушею чи морем.

Також РБК-Україна писало, що у Греції правоохоронці застосували спеціальні засоби, щоб стримати мігрантів, які намагалися прорватися на територію держави з боку Туреччини.

Крім того, високий представник Сполучених Штатів Америки в ООН Девід Свенсон повідомляв, що близько 1 мільйона сирійців стали біженцями через наступ військ режиму Башара Асада на північному заході Сирії. Переважну кількість біженців становлять жінки та діти.