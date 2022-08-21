ua ru
Нд, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Туреччина зобов'язується виконувати санкції проти Росії, - заступник міністра фінансів

Новость на русском →
Анкара, Неділя 21 серпня 2022 12:42
Туреччина зобов'язується виконувати санкції проти Росії, - заступник міністра фінансів Фото: Туреччина не допустить порушення санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Туреччина зобов'язується виконувати санкції, введені США, Євросоюзом та іншими країнами проти Росії у зв'язку з війною в Україні.

Про це заявив заступник міністра фінансів Туреччини Юнус Еліташ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про це турецький чиновник заявив у розмові з заступником голови Мінфіну США Уоллі Адеймо. Еліташ запевнив американського колегу, що Анкара не допустить порушення санкцій, попри глибокі економічні та політичні зв'язки з Росією.

"Позиція Туреччини не змінилася, країна не допустить порушення санкцій як фізособами, так і компаніями", - підкреслив він.

Раніше стало відомо, що російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину для обходу санкцій, які були введені США, Євросоюзом і партнерами.

За даними української розвідки, російська влада раніше вже зверталися до Туреччини за допомогою в обході санкцій. Першими на черзі є питання нафти і відкриття рахунків у банках. При цьому немає ознак, що Туреччина піде назустріч Росії, оскільки за таку підтримку США і ЄС можуть накласти вторинні санкції на турецькі банки і компанії.

Про репутаційні втрати для компаній, що дотримувалися антиросійських санкцій "з широко закритими очима" можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Турция Сполучені Штати Америки
NEWS
В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб
В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам