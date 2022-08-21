Туреччина зобов'язується виконувати санкції проти Росії, - заступник міністра фінансів

Туреччина зобов'язується виконувати санкції, введені США, Євросоюзом та іншими країнами проти Росії у зв'язку з війною в Україні.

Про це заявив заступник міністра фінансів Туреччини Юнус Еліташ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Позиція Туреччини не змінилася, країна не допустить порушення санкцій як фізособами, так і компаніями", - підкреслив він.

Про це турецький чиновник заявив у розмові з заступником голови Мінфіну США Уоллі Адеймо. Еліташ запевнив американського колегу, що Анкара не допустить порушення санкцій, попри глибокі економічні та політичні зв'язки з Росією.

Раніше стало відомо, що російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину для обходу санкцій, які були введені США, Євросоюзом і партнерами.

За даними української розвідки, російська влада раніше вже зверталися до Туреччини за допомогою в обході санкцій. Першими на черзі є питання нафти і відкриття рахунків у банках. При цьому немає ознак, що Туреччина піде назустріч Росії, оскільки за таку підтримку США і ЄС можуть накласти вторинні санкції на турецькі банки і компанії.

Про репутаційні втрати для компаній, що дотримувалися антиросійських санкцій "з широко закритими очима" можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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