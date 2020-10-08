ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Туреччина оголосила навчання, на яких можуть випробувати С-400

Автор: Дмитро Левицький

Туреччина випустила міжнародне сповіщення Navtex про проведення артилерійських навчань з 13 по 16 жовтня. Стрільби відбудуться з 13 по 16 жовтня в провінції Синоп на узбережжі Чорного моря.

Популярні новини

Оповіщення Navtex було розміщене на сайті управління океанографії Військово-морських сил Туреччини.

Можливо, в цей період турецькі військові проведуть випробування купленої в Росії системи протиракетної оборони С-400.

Нещодавно агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомило про підготовку до проведення таких випробувань у провінції Синоп. Міноборони Туреччини цю інформацію коментувати відмовилося.

Нагадаємо, системи протиракетної оборони С-400 були закуплені Туреччиною в 2018 році. Оскільки Туреччина є членом НАТО, закупівля російського озброєння викликала обурення в Держдепі США.

Для врегулювання ситуації з поставками російських С-400 президент США Дональд Трамп запропонував Туреччині угоду на 100 млрд доларів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ученияТурцияЗРКиспытания