Туреччина обговорює із США та Росією операцію на сході Сирії, - Ердоган

Президент заявив, що Анкара знищить загони бойовиків "Ісламської держави"

Турция продолжает обсуждать тему антитеррористической операции на востоке Сирии с США, Россией. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании гуманитарных структур стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

По его словам, целью Турции является не только защита нацбезопасности, но и гарантирование целостности Сирии. Президент заявил, что Анкара уничтожит также отряды боевиков "Исламского государства".

"Переговоры с российской и американской сторонами прошли весьма продуктивно. Помимо дипломатических усилий, мы завершили подготовку к новой операции в Сирии", - сообщил президент.

Напомним, Министерство иностранных дел Сирии обвинило Турцию в нарушении Аданского соглашения по борьбе с терроризмом. В МИД Сирии отметили, что поводом для такого обвинения стали неоднократные заявления Анкары об агрессивных намерениях на севере Сирии.

До этого Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется на создание у границ Турции в течение ближайших месяцев зоны безопасности. Президент добавил, что Турция не нуждается в согласии какой-либо стороны для антитеррористической операции в Сирии.