Держдеп США пообіцяв Туреччині санкції після придбання російських С-400

Придбання С-400 вплине на перспективи турецького військового співробітництва з США, заявили у Держдепі

У Державному департаменті США попередили Туреччину, що купівля країною винищувачів F-35 опиниться під загрозою, якщо Анкара не відмовиться від наміру придбати російські системи С-400. Про це заявив заступник держсекретаря США з європейських і євроазіатських відносин Уэсс Мітчелл, передає Reuters.

За його словами, придбання С-400 неодмінно вплине на перспективи турецького військового співробітництва з США.

Також він зазначив, що якщо Туреччина придбає системи С-400, то вона стане суб'єктом санкцій США, які передбачені законом, підписаним президентом США минулого літа.

Зауважимо, що зазначений закон може накладати санкції на компанії, які ведуть бізнес з російської оборонною галуззю.

Нагадаємо, в березні стало відомо, що Туреччина купила в Росії зенітно-ракетні комплекси С-400. У свою чергу у Держдепі США заявили Туреччина не може купувати озброєння не сумісний зі зброєю НАТО.