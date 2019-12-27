Туреччина направить війська до Лівії на прохання Тріполі, - Ердоган

Як заявив у четвер, 26 грудня, президент Таїп Ердоган, Туреччина відправить війська в Лівію на прохання Тріполі. Про це пише Reuters.

Турецькі війська вирушать до Лівії вже в наступному місяці. Таким чином Анкара ставить конфлікт в Північній Африці в центр більш широких регіональних перипетій.

Раніше повідомлялося, що міжнародно визнаний уряд Лівії національної згоди в Тріполі бореться з силами генерала Халіфи Хафтара, які підтримують Росія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Йорданія.

Чиновник в Тріполі підтвердив, що був зроблений офіційний запит на турецьку військову підтримку в повітрі, на землі і на морі.

У минулому місяці Анкара підписала дві окремі угоди з урядом Лівії - одну про безпеку і військове співробітництво, а іншу - про морські кордони в східній частині Середземного моря.

Нагадаємо, Міжнародно визнаний уряд Лівії офіційно попросив у Туреччини надати військову підтримку, щоб відбити наступ східних сил від захоплення столиці Тріполі.

Парламент Туреччини вже розробляє проект закону, який дозволить в майбутньому Анкарі направити своїх військовослужбовців в Лівії.

Від початку наступу на столицю країни самопроголошеної "Лівійської національної армії" генерала Халіфи Хафтара у Лівії в результаті боїв за Тріполі загинуло більше 400 осіб.