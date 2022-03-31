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Туреччина знаходиться в пошуках альтернативи російським системам ППО С-400

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Анкара, Четвер 31 березня 2022 06:16
Туреччина знаходиться в пошуках альтернативи російським системам ППО С-400 Комплекс ППО концерну Eurosam (Фото: tmgrup.com)
Автор: Константин Широкун

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акара заявив, що його країна перебуває в пошуку сучасної альтернативи російських систем ППО. Але в той же час відмовлятися від наявних комплексів Туреччина не має наміру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Як Ви знаєте, ця історія веде початок з 1990-х років. Ми дивилися на систему протиповітряної оборони великої дальності й зупинилися на покупці російських комплексів С-400. Сучасні ППО для Туреччини - не опція, а необхідність. Зараз ми ведемо переговори з Францією та Італією щодо інших систем оборони. Звичайно, ми можемо знайти рішення та отримати ці оборонні системи", - розповів Акар.

Експерти відзначають, що Туреччина веде переговори про спільні випробування і можливе придбання систем ППО, які створює спільний франко-італійський Консорціум Eurosam.

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