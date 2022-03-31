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Турция находится в поисках альтернативы российским системам ПВО С-400

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Анкара, Четверг 31 марта 2022 06:16
Турция находится в поисках альтернативы российским системам ПВО С-400 Комплекс ПВО концерна Eurosam (Фото: tmgrup.com)
Автор: Константин Широкун

Министр обороны Турции Хулуси Акара заявил, что его страна пребывает в поиске современной альтернативы российских систем ПВО. Но в то же время отказываться от имеющихся комплексов Турция не намерена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Как вы знаете, эта история ведет начало с 1990-х годов. Мы смотрели на систему противовоздушной обороны большой дальности и остановились на покупке российских комплексов С-400. Современные ПВО для Турции – не опция, а необходимость. Сейчас мы ведем переговоры с Францией и Италией по другим системам обороны. Конечно, мы можем найти решение и получить эти оборонные системы", - рассказал Акар.

Эксперты отмечают, что Турция ведет переговоры о совместных испытаниях и возможном приобретении систем ПВО, которые создает совместный франко-итальянский консорциум Eurosam.

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