Туреччина почала нову військову операцію в Сирії

Турецькі військові почали нову військову операцію на Півночі Сирії проти режиму чинного президента Башара Асада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Bild Юліана Репке Twitter.

Повідомляється, що у військових діях в провінції Ідліб задіяні турецькі танки, артилерія і спецназ.

"Турецька армія починає військові дії проти режиму Асада в провінції Ідліб. М60 направляються в Найраба, спецназ направляється до лінії фронту. Артилерія працює проти режиму. Літаки режиму і Росії продовжують атакувати довколишні міста", - написав Ріпке.

Нагадаємо, вчора президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пригрозив проведенням нової військової операції на півночі Сирії. Тоді він заявив, що попередні переговори з Росією не принесли результатів, тому він не виключає проведення нової операції в провінції Ідліб. Він додав, що проведення операції питання дуже короткого часу.

Також РБК-Україна писало, що президент Сирії Башар Асад не планує припиняти наступ на провінцію Ідліб, поки не буде досягнута повна перемога.

Крім того, за даними ООН, починаючи з 1 грудня 2019 року сирійську провінцію Ідліб покинули близько 1 мільйона жителів. Сирійці масово покидають свої будинки через напад на провінцію сил режиму Асада.