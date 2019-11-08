Туреччина почала висилати на батьківщину терористів ІГ

Туреччина готується приступити до відправки на батьківщину бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" (ІГ), які зараз перебувають у турецьких в'язницях. Про це повідомляє РБК-Україна на з посиланням на DW.

Зазначається, що в турецьких в'язницях утримуються 1200 прихильників терористичної угруповання "Ісламська держава". Тільки в ході військової операції Туреччини до Сирії було затримано 287 бойовиків.

"Ми ж сказали, що відправимо їх до вас назад. Ми приступимо до цього в понеділок", - йдеться у повідомленні.

Тільки в тюрмах, які перебувають під контролем курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) сьогодні містяться десятки тисяч джихадистів разом з їх дружинами і дітьми, в тому числі особи, які мають громадянство країн ЄС.

Нагадаємо, у місті Азаз на півночі Сирії турецькі війська затримали сестру покійного лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Турецькі власті сподіваються отримати від неї інформацію про роботу "Ісламської держави". Також допитують її чоловіка і невістку.

Як повідомляло РБК-Україна, в Туреччині затримали понад 40 осіб, яких підозрюють у причетність до терористичної організації "Ісламська держава". Підозрювані були затримані в Стамбулі і північно-західній провінції Бурса в ході трьох окремих операцій.

Раніше повідомлялося, США провели операцію, спрямовану проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Заяву про ліквідацію лідера зробив президент США Дональд Трамп. Пізніше новим лідером ИГИЛ став Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайши.