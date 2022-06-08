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70% прибулих через війну українців до Туреччини вже виїхали з країни, - посол

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Середа 08 червня 2022 11:54
70% прибулих через війну українців до Туреччини вже виїхали з країни, - посол Фото: Стамбул, Туреччина (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Юридично українці в Туреччині біженцями не вважаються

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Туреччини заїхало близько 165 тисяч громадян України. Станом на сьогодні 115 тисяч українців вже виїхали з країни.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю надзвичайного та повноважного Посла України в Туреччині Василя Боднаря виданню "Укрінформ".

За його словами, починаючи з 24 лютого в Туреччину заїхали близько 165 тисяч громадян України, і з них вже виїхали 115 тисяч.

"Хтось повернувся в Україну, хтось поїхав шукати притулку в інших країнах. Приблизно 50 тисяч, які лишаються, розселені переважно на півдні - здебільшого в Анталії, Аланії, у Стамбулі та частково Анкарі", - сказав дипломат.

За словами посла, у відсотковому співвідношенні з Туреччини виїхало майже 70% громадян України, які прибули після першого дня війни.

70% прибулих через війну українців до Туреччини вже виїхали з країни, - посол

Фото: Василь Боднар, надзвичайний і повноважний Посол України в Турецькій Республіці (УНІАН)

Він зауважив, що серед громадян України, які зараз знаходяться у Туреччині, є також кримські татари та турки-месхетинці, які розселилися по всій території країни. Василь Бондар нагадав, що юридично українці в Туреччині біженцями не вважаються.

"Частина з них потроху отримують статус гуманітарного міжнародного захисту, який передбачає право на проживання, безкоштовне медичне обслуговування, соціальне страхування, можливість працевлаштування в певних секторах та отримання освіти", - підкреслив дипломат.

Водночас багато громадян України самотужки вирішують питання свого перебування та тимчасового облаштування в країні - вони оформлюють посвідку на проживання на загальних підставах.

"Це платна послуга, і ми зверталися до турецької сторони з проханням спростити механізм її отримання та зробити її безкоштовною", - сказав представник дипломатичного відомства.

Нагадаємо, ми писали, чи варто рятуватися від війни в Туреччині, адже ніяких спеціальних програм для українських біженців там не передбачено.

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