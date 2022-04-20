Туреччина готова стати гарантом безпеки України, але на своїх умовах, - глава МЗС

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна готова стати гарантом безпеки України. Але в той самий час глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що 5-ту статтю НАТО в якості гарантії його країна не прийме.

За словами Чавушоглу, спочатку Україна запропонувала низці країн, серед яких Туреччина, США, Великобританія, Канада, стати гарантами безпеки України. Вже після першого раунду переговорів від Києва надійшла пропозиція використовувати в якості гарантії 5-ту статтю Північноатлантичного пакту.

"США, Великобританія і Канада цей пункт відкинули. Звичайно, і Туреччина його не приймає. Про те, щоб відправити у разі конфлікту в Україні в країну турецьких солдатів не може бути й мови. Ми намагаємося зрозуміти, який варіант гарантій може бути ефективною альтернативою", - зазначив глава МЗС Туреччини.

Нагадаємо, що п'ята стаття Статуту НАТО про колективну оборону свідчить, що напад на одного з членів Альянсу буде розглядатися як напад на всіх членів НАТО. Вперше за свою історію НАТО застосувала цей пункт після терористичних актів, скоєних 11 вересня 2001 року в США.