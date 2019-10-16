Туреччина готова на зворотні санкції щодо США

Туреччина готова відповісти на будь-які санкції, які запровадив уряд США через турецьку військову операцію в Сирії. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Reuters.

За словами Чавушоглу, введення санкцій з боку США не здатне змінити принциповість Туреччини в питанні Сирії.

"У сьогоднішній ситуації нашу рішучість ніяк не порушать будь-які санкції чи загрози. Ми бачимо, що Трамп з-за тиску його істеблішменту робить проти нас деякі кроки. На ці санкції ми обов'язково дамо адекватну відповідь, приймемо відповідні заходи", - зазначив глава МЗС Туреччини.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив 14 жовтня про введення санкцій у відношенні Туреччини. У середу віце-президент Майк Пенс і держсекретар Майк Помпео планують зустрітися з урядом Туреччини в Анкарі, щоб обговорити ситуацію в Сирії.

Нагадаємо, за словами президента Туреччини Раджепа Ердогана, військова операція в Сирії буде завершена після того, як буде створена "безпечна зона". За його словами, ніщо не зможе зупинити операцію, поки Туреччина не досягне мети по створенню "безпечної зони". Також Ердоган закликав курдів скласти зброю і покинути регіон.