Путін може спробувати нав'язати Україні корейський сценарій, - розвідка

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що президент Росії Володимир Путін може спробувати нав'язати Києву так званий корейський сценарій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР.

За словами Буданова, після невдач під Києвом і провалу планів щодо повалення влади Путін змінює оперативні плани на південь і схід України

"Є підстави вважати, що він розглядає корейський сценарій для України. Тобто спробує нав'язати лінію розподілу між неокупованими і окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну і Південну Корею. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі", - зазначив він.

Він також підкреслив, що для Росії як і раніше актуальним залишається питання сухопутного коридору в окупований Крим, але оборона Маріуполя скувала значні сили противника.

"Окупанти спробують сколотити окуповані території в єдине квазідержавне утворення, яке будуть протиставляти незалежній Україні. Ми вже бачимо спробу створити "паралельні" органи влади на окупованих територіях і змусити людей відмовитися від гривні", - сказав Буданов.

Однак, додав він, український спротив і контратаки ЗСУ істотно ускладнюють реалізацію таких планів.

"Крім того, скоро починається сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді для росіян залишиться один актуальний сценарій - як вижити", - сказав начальник розвідки.