У Туреччині журналістку засудили за публікацію про офшори

Фото: Пелін Ункер (Privat)

Вона проведе за гратами 13,5 місяців

Суд у Стамбулі засудив журналістку Deutsche Welle Пелін Ункер до 13,5 місяців ув'язнення за публікацію матеріалів про зв'язки колишнього прем'єра з офшорними компаніями на основі даних "Райських паперів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Крім того, журналістка повинна виплатити штраф розміром 1,3 млн доларів. Офіційно Пелін Ункер звинуватили у "образі та наклепі на державного службовця". Журналістка буде ув'язнена лише у випадку, якщо апеляцію захисту на це рішення суд відхилить.

Повідомляється, що матеріали журналістки було опубліковано у виданні Cumhuriyet, в якому вона більше не працює. Її викриття були пов’язані з "Райськими паперами", які розкрили дані використовуваних політиками та знаменитостями офшорних структур.

Колишній прем'єр-міністр Біналі Їлдирим і двоє його синів подали на Ункер в суд у листопаді 2017 року. Вони скаржилися через статтю про ймовірні зв'язки синів Їлдирима з 5 офшорними компаніями на Мальті.

Нагадаємо, журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) 5 листопада 2017 року оприлюднили новий масив секретних документів, у яких ідеться про податкові лазівки та резонансні ділові контакти високопоставлених осіб.

РБК-Україна повідомляло, що у офшорних паперах, оприлюднених журналістами Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) 5 листопада 2017 року, фігурує два громадянина України.