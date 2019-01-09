В Турции журналистку осудили за публикацию об оффшорах

Фото: Пэлин Ункер (Privat)

Она проведет за решеткой 13,5 месяцев

Суд в Стамбуле приговорил журналистку Deutsche Welle Пэлин Ункер до 13,5 месяцев заключение за публикацию материалов о связи бывшего премьера с офшорными компаниями на основе данных "Райских бумаг". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Кроме того, журналистка должна выплатить штраф в размере 1,3 млн долларов. Официально Пэлин Ункер обвинили в "оскорблении и клевете на государственного служащего". Журналистка будет арестована лишь в случае, если апеляцию защиты на это решение суд отклонит.

Сообщается, что материалы журналистки было опубликовано в издании Cumhuriyet, в котором она больше не работает. Его разоблачения были связаны с "Райскими бумагами", которые раскрыли данные используемых политиками и знаменитостями оффшорных структур.

Бывший премьер-министр Бинали Йылдырым и двое его сыновей подали на Ункер в суд в ноябре 2017 года. Они жаловались за статью о вероятных связях сыновей Йилдырыма с 5 оффшорными компаниями на Мальте.

Напомним, журналисты Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) 5 ноября 2017 года обнародовали новый массив секретных документов, в которых речь идет о налоговые лазейки и резонансные деловые контакты высокопоставленных лиц.

РБК-Украина сообщало, что в оффшорных бумагах, обнародованных журналистами Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) 5 ноября 2017 года, фигурирует два гражданина Украины.