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У Туреччині зафіксували найбільше число нових випадків COVID-19 за тиждень

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 22:28
У Туреччині зафіксували найбільше число нових випадків COVID-19 за тиждень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зареєстровано 2253 нових випадки інфікування

Міністерство охорони здоров'я Туреччини повідомило, що за останню добу в країні зареєстровано 2253 нових випадки інфікування коронавірусом, що стало найбільшим числом нових заражень з 30 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, з середини квітня нові випадки в Туреччині перебували на низхідній і опустилися до рівня 1614 заражень в день.

Також міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив про другий етап боротьби з пандемією. Він назвав цей період "контрольованим громадським життям".

"Попри те, що ми використовували слово нормалізація, мова не йде про повернення до нормального життя. Мова йде про вироблення нової норми", - сказав він.

Зазначимо, раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Турецька Республіка нині знаходиться на порозі виходу з кризи. За його словами, країна зробила більш успішні кроки, ніж багато розвинених країн світу.

Як писало РБК-Украина, раніше глава Мінохоронздоров'я Туреччини заявив, що країна пройшла пік захворюваності коронавірусом, і що при дотриманні обмежувальних заходів, до кінця травня зростання хворих не очікується.

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