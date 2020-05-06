ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Турции зафиксировали наибольшее число новых случаев COVID-19 за неделю

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 22:28
В Турции зафиксировали наибольшее число новых случаев COVID-19 за неделю
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зарегистрировано 2253 новых случая инфицирования

Министерство здравоохранения Турции сообщило, что за последние сутки в стране зарегистрировано 2253 новых случая инфицирования коронавирусом, что стало наибольшим числом новых заражений с 30 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, с середины апреля новые случаи в Турции находились на нисходящей и опустились до уровня 1614 заражений в день.

Также министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о втором этапе борьбы с пандемией. Он назвал этот период "контролируемой общественной жизнью".

"Несмотря на то, что мы использовали слово нормализация, речь не идет о возвращении к нормальной жизни. Речь идет о выработке новой нормы", - сказал он.

Отметим, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турецкая Республика в настоящее время находится на пороге выхода из кризиса. По его словам, страна предприняла более успешные шаги, нежели многие развитые страны мира.

Как писало РБК-Украина, ранее глава Минздрава Турции заявил, что страна прошла пик заболеваемости коронавирусом, и что при соблюдении ограничительных мер, до конца мая роста больных не ожидается.

Разжижители крови помогают пациентам с тяжелой формой COVID-19, - исследование В Сербии отменили чрезвычайное положение
Новости Украины ТурцияКоронавирус
News
On Top