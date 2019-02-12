У Туреччині затримали понад 640 осіб у справі держперевороту

Операції проходять в 76 провінціях країни

В Турции правоохранители задержали 641 подозреваемого в причастности к оппозиционной организации FETO ("Террористическая организация фетхуллахистов", как Анкара называет сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена), которую обвиняют в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как сообщается, в Турции началась крупнейшая за последнее время антитеррористическая операция, направленная против сторонников путчистов.

Также отмечается, что турецкая прокуратура выдала ордер на задержание 1 тыс. 112 человек.

Операции проходят в 76 провинциях страны.

Правоохранителям осталось разыскать еще 471 подозреваемого.

Отметим, власти Турции считают FETO и ее лидера ответственными за попытку госпереворота в стране, который произошел в ночь на 16 июля 2016 года. Так, из-за попытки госпереворота в Турции ввели режим чрезвычайного положения, который сняли только в июле 2018 года.​

Анкара полагает, что Гюлен занимался антиправительственной пропагандой в школах и просветительских организациях. С 1999 года проповедник живет в США, Турция требует от Вашингтона его экстрадиции.

Ранее РБК-Украина писало, что в Турции проходит массовая операция против оппозиционной организации FETO.