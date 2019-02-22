У Туреччині видали майже 300 постанов на арешт військових

Військові підозрюються у зв’язках із терористичною організацією Фетуллаха Гюлена

Главная прокуратура Стамбула (Турция) выдала 295 ордеров на арест военнослужащих по подозрению в связях с FETO. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

Всего из 295 военных: 22 подозреваемые из состава жандармерии, 147 - из сухопутных войск, 27 - воздушных сил, 91 - военно-морских, 8 - береговой охраны.

"В ходе расследования было принято решение о задержании 295 подозреваемых в связях с FETO (террористической организации Фетуллаха Гюлена, - ред.), среди которых 2 полковника, 1 подполковник, 8 майоров, 10 капитанов, 73 лейтенанта и 8 старших лейтенантов", - сообщает издание.

Напомним, ранее в Турции правоохранители задержали 641 подозреваемого в причастности к оппозиционной организации FETO, которую обвиняют в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Ранее РБК-Украина писало, что в Турции проходит массовая операция против оппозиционной организации FETO. Операция затронула 76 провинций, в ее рамках прокуратура выдала ордера на арест 1112 человек.

Добавим, в декабре 2018 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что глава США Дональд Трамп пообещал выдать Турции проповедника Фетхуллаха Гюлена.