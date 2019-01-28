У Туреччині через туман зіткнулися близько 30 автомобілів

В результаті аварії загинула одна людина

В понедельник, 28 января, в Турции на автостраде Конья-Анкара из-за густого тумана столкнулось 30 автомобилей, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DHA.

Также в результате аварии пострадали семеро человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 28 января в индийском штате Анджра-Прадеш в округе Гунтур школьный автобус попал в дорожно-транспортное происшествие и опрокинулся, в результате пострадали 20 человек.

Также 27 января в провинции Арекипа на юге Перу в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 14 человек. Еще 35 человек получили ранения. Пока не установлено, сколько человек находились в транспортных средствах.

РБК-Украина писало, что в Пакистане столкнулись автобус с автоцистерной, погибли 27 человек. В полиции отметили, что в момент ДТП в автобусе находилось 33 пассажира.

Добавим, что в Кении в результате ДТП с автобусом погибли 50 человек. По словам очевидцев, автобус не вписался в крутой вираж в момент, когда трасса шла на подъем.