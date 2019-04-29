У Туреччині розбився автобус із футбольною командою

У Туреччині автобус з футбольною командою "Аланіяспор" злетів з дороги, в результаті чого загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку команди у Facebook.

Як повідомляється, аварія сталася поблизу міста Аланія. В результаті інциденту загинув футболіст Йосеф Шурал, ще 7 спортсменів отримали поранення.

"Повертаючись з матчу в Кайсері, наш мікроавтобус потрапив в аварію, в результаті якої постраждали семеро наших футболістів. Чеський футболіст Йосеф Шурал з серйозними пораненнями був доставлений в приватну клініку Аланії. Незважаючи на всі зусилля лікарів, врятувати його не вдалося", - йдеться в заяві команди.

Нагадаємо, в Індії пасажирський автобус впав в ущелину завглибшки 60 метрів. В результаті інциденту десять осіб загинули, ще 26 людей постраждали. Аварія сталася в суботу вночі біля села Панчпулла району Чамба, приблизно в 327 км до північно-заходу від Шимли, адміністративного центру штату Хімачал-Прадеш.

Раніше Міністерство охорони здоров'я Тунісу повідомило, що в результаті зіткнення двох вантажівок в місті Сіді-Бузід загинуло щонайменше 12 осіб, ще 21 людина отримала поранення.

РБК-Україна писало, що Голова служби екстреної допомоги муніципалітету Сакетекас Мосесс Виллагран повідомив, що на півночі Мексики, в штаті Сакатекас перекинувся автобус з пасажирами, що призвело до загибелі щонайменше 14 осіб, ще 18 отримали поранення.