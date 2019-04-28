У Мексиці перекинувся автобус, понад 10 загиблих

Фото: ДТП в Мексиці (twitter.com/PCEstatalZac)

В результаті ДТП загинуло 14 осіб, 18 отримали поранення

Голова служби екстреної допомоги муніципалітету Сакетекас Мосес Віллагран повідомив, що на півночі Мексики, в штаті Сакатекас перекинувся автобус з пасажирами, що призвело до загибелі щонайменше 14 людей, ще 18 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frontera.

Віллагран розповів, що автобус перевозив близько 40 пасажирів з Мехіко в північне місто Торреон.

"Всередині автобуса все ще є три тіла, але, можливо, під ним може бути більше людей", - розповів глава служби екстреної допомоги.

Також він додав, що за попередніми даними аварія буває викликана засипанням водія.

Повідомляється, що серед поранених присутньо 5 осіб з гуманітарними візами, які видаються мексиканським урядом тим, хто найчастіше намагається досягти Сполучених Штатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Мексиці у прірву впав вантажівка з мігрантами, загинуло понад 20 осіб. ДТП сталося в районі муніципалітету Сойяло, приблизно в 40 кілометрах від столиці штату, де вантажівка впав у яр глибиною близько 10 метрів.