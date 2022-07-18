У Туреччині розповіли, коли можуть пройти нові переговори щодо "зернового коридору"
Переговори щодо розблокування експорту українського зерна на міжнародний ринок можуть відбутися вже цього тижня.
Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ahaber.
"План перевезення зерна і продуктів харчування був узгоджений на загальних принципах. Ми продовжуємо наші зусилля, щоб перетворити його в конкретний план реалізації. Зустріч, ймовірно, відбудеться цього тижня", - заявив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна на переговорах у Стамбулі запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для експорту зерна.
Генсек ООН Антоніу Гуттеріш зазначав, що переговори вселяють оптимізм.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна планує обговорити з ООН деталі створення "зернового коридору" найближчими днями.