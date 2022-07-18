ua ru
Пн, 18 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Туреччині розповіли, коли можуть пройти нові переговори щодо "зернового коридору"

Новость на русском →
Стамбул, Понеділок 18 липня 2022 15:31
У Туреччині розповіли, коли можуть пройти нові переговори щодо "зернового коридору" Фото: Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Переговори щодо розблокування експорту українського зерна на міжнародний ринок можуть відбутися вже цього тижня.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ahaber.

"План перевезення зерна і продуктів харчування був узгоджений на загальних принципах. Ми продовжуємо наші зусилля, щоб перетворити його в конкретний план реалізації. Зустріч, ймовірно, відбудеться цього тижня", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна на переговорах у Стамбулі запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для експорту зерна.

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш зазначав, що переговори вселяють оптимізм.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна планує обговорити з ООН деталі створення "зернового коридору" найближчими днями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Турция продовольственный кризис Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
DAILY
Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна