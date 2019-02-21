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У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,1

Новини » Надзвичайні події    21.02.2019 - 01:37
У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,1
Фото: епіцентр землетрусу в Туреччині (volcanodiscovery.com)

Інформації про постраждалих у результаті землетрусу немає

На западеном узбережжі Туреччини в районі міста Чанаккале стався землетрус магнітудою 5,1. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу США (USGS).

Наголошується, що підземні поштовхи зафіксували в середу, 20 лютого. Епіцентр землетрусу залягав в 20 км на південь від Чанаккале. На даний момент інформація про руйнування або потерпілих не надходила.

Нагадаємо, 8 лютого на півдні Філіппін стався землетрус магнітудою 6,0. Повідомлень про потерпілих і руйнування в результаті землетрусу не було. Однак 29 грудня внаслідок потужного шторму, викликаного землетрусом, на Філіппінах магнітудою 7,2 загинуло 85 осіб.

Крім того, внаслідок землетрус магнітудою 5,3 в азербайджанському місті Шамах, яке відбулося 5 лютого, поранення отримали троє людей. Також пошкоджено декілька приватних будинків у місті.

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