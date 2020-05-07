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У Туреччині препарат для лікування COVID-19 готовий до тестування на людях

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 18:25
У Туреччині препарат для лікування COVID-19 готовий до тестування на людях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Препарат TR-C 19 був розроблений компанією VSY Biotechnology

Вчені з Туреччини розробили ліки для лікування пацієнтів з коронавірусом, яке показало свою ефективність в лабораторних умовах. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Препарат TR-C 19 був розроблений компанією VSY Biotechnology у співпраці з Університетом медичних наук Стамбула.

Ректор університету Джевдет Эрдол заявив, що проект підійшов до стадії клінічних випробувань.

"В результаті нашої науково-дослідної роботи, що підтримується міністерством охорони здоров'я, ми розробили препарат TR-C 19 і змогли в лабораторних умовах нейтралізувати коронавірус. Зараз ми готові до тестування на добровольцях з діагнозом COVID-19", - заявив він.

На даний момент дослідники очікують від Міністерства охорони здоров'я Туреччини відповідного дозволу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що препарати, які розріджують кров, допомагають деяким пацієнтам, які хворіють на важку форму COVID-19. Такі результати були представлені в дослідженні медиками Сполучених Штатів.

Крім того, вчені з США та Британії з'ясували, що вже існують сотні різних мутацій коронавірусу. Одна з мутацій стає домінуючою і може зробити захворювання більш заразним.

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