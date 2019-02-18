У Туреччині розбився літак

У районі падіння літака працюють три пошукові команди

Недалеко от города Маниса в Турции сегодня, 18 февраля, потерпел крушение самолет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

Как сообщается, падение самолета было замечено местными жителями.

На место аварии направлены спасатели и правоохранителей. В районе падения самолета работают три поисковые команды, пока не сообщается, сколько человек было на борту и удалось ли кому-нибудь спастись.

Ранее в районе индийского города Джайсалмер разбился истребитель МиГ-27 местных ВВС. Пилот успешно катапультировался.

Также сообщалось, что в Стамбуле, в районе Чекмекой, разбился военный вертолет, в результате чего погибли четверо людей.

Сообщалось, что военный вертолет упал во время вынужденной посадки.

Кроме того, в Австралии разбился пожарный вертолет, в результате аварии пострадали три человека. Пострадавших госпитализировали. Причины аварии расследуются.