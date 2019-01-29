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В Австралії розбився пожежний вертоліт

Новини » Надзвичайні події    29.01.2019 - 10:30
В Австралії розбився пожежний вертоліт
Ілюстративне фото (twitter.com flexattackinc)

Вертоліт гасив пожежу біля гори Боу-Боу в регіоні Гиппсленд

В Австралії розбився пожежний вертоліт, в результаті аварії постраждали три людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

Повідомляється, що вертоліт гасив пожежу біля гори Боу-Боу в регіоні Гиппсленд на сході штату Вікторія і впав у водойму, з якого забирав воду. Постраждалих госпіталізували. Причини аварії розслідуються.

Нагадаємо, 25 січня в Альпах в італійській комуні Ла-тюіль відбулося зіткнення вертольота з легкомоторним літаком. Загинули 7 осіб.

До цього 18 січня 2018 два російські винищувачі Су-34 зіткнулися в польоті над Японським морем, попередньо - через помилку пілотування. Літаки зіткнулися в момент повернення на авіабазу в Хурбе (277-й бомбардувальний авіаполк). На місці зіткнення двох винищувачів Су-34 над Японським морем загинули троє пілотів.

Раніше, 9 січня, в Іспанії поблизу гори Эрнио розбився невеликий приватний літак. В результаті аварії загинув один чоловік, ще 1 людина вважається зниклою без вісті.

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