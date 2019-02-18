У Туреччині розбився літак

У районі падіння літака працюють три пошукові команди
Недалеко від міста Маніса в Туреччині сьогодні, 18 лютого, зазнав аварії літак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.
Як повідомляється, падіння літака було помічено місцевими жителями.
На місце аварії направлені рятувальники і правоохоронці. У районі падіння літака працюють три пошукові команди, поки не повідомляється, скільки людей було на борту і чи вдалося комусь врятуватися.
Раніше в районі індійського міста Джайсалмер розбився винищувач Міг-27 місцевих ВПС. Пілот успішно катапультувався.
Також повідомлялося, що в Стамбулі, в районі Чекмекой, розбився військовий вертоліт, в результаті чого загинули четверо людей.
Повідомлялося, що військовий вертоліт впав під час вимушеної посадки.
Крім того, в Австралії розбився пожежний вертоліт, в результаті аварії постраждали три людини. Постраждалих госпіталізували. Причини аварії розслідуються.