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У Туреччині розбився літак

Новини » Надзвичайні події    18.02.2019 - 17:11
У Туреччині розбився літак
Фото: місце події (mynet.com)

У районі падіння літака працюють три пошукові команди

Недалеко від міста Маніса в Туреччині сьогодні, 18 лютого, зазнав аварії літак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

Як повідомляється, падіння літака було помічено місцевими жителями.

На місце аварії направлені рятувальники і правоохоронці. У районі падіння літака працюють три пошукові команди, поки не повідомляється, скільки людей було на борту і чи вдалося комусь врятуватися.

Раніше в районі індійського міста Джайсалмер розбився винищувач Міг-27 місцевих ВПС. Пілот успішно катапультувався.

Також повідомлялося, що в Стамбулі, в районі Чекмекой, розбився військовий вертоліт, в результаті чого загинули четверо людей.

Повідомлялося, що військовий вертоліт впав під час вимушеної посадки.

Крім того, в Австралії розбився пожежний вертоліт, в результаті аварії постраждали три людини. Постраждалих госпіталізували. Причини аварії розслідуються.

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