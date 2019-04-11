У Туреччині скасували перемогу на виборах шістьох мерів

Вища виборча комісія Туреччини скасувала перемогу шестьох членів прокурдської Демократичної партії народів, які здобули премогу на вибори в Туреччині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що виборча комісія Туреччини майже через тиждень після муніципальних виборів скасувала перемогу шести мерів-представників прокурдської опозиційної Демократичної партії народів.

Кожен із зазначених шести членів HDP на посаді мера замінять кандидати від правлячої турецької Партії справедливості і розвитку (AKP), які за результатами виборів посіли друге місце.

Вища виборча комісія пояснила своє рішення тим, що мери від HDP ще до поточних муніципальних виборів отримали заборону на здійснення функцій влади, а тому не можуть займати посади міських голів. Демократична партія народів розкритикувала це рішення виборчкому, назвавши його довільним, адже кандидати були допущені до виборів.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав анулювати результати муніципальних виборів у Стамбулі.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що голосування у Стамбулі в ході муніципальних виборів у Туреччині 31 березня пройшло з порушеннями.

РБК-Україна писало, що правляча Партія справедливості і розвитку президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана вимагала перерахувати результати голосування на місцевих виборах в Стамбулі.