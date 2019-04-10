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Ердоган закликав анулювати підсумки виборів у Стамбулі

Новини » Політика    10.04.2019 - 11:15
Ердоган закликав анулювати підсумки виборів у Стамбулі
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (Milos Bicanski/Getty Images)

Він заявляє про порушення в день виборів

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав анулювати результати муніципальних виборів в Стамбулі, які пройшли 31 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Ердоган заявив, що згідно із законодавством, з виборчими урнами повинні працювати державні службовці. Однак на ряді ділянок ця вимога не дотримувалося.

Нагадаємо, в Стамбулі на муніципальних виборах кандидат від опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) Екрем Имамоглу з перевагою в 15 тисяч голосів випередив колишнього прем'єр-міністра Біналі Йилдирима, претендента від правлячої Партії справедливості і розвитку (ПСР), головою якої є Ердоган. В Анкарі кандидат від НРП Мансур Яваш набрав більше 50% голосів, а представник ПСР Мехмет Озхасеки - 47,06%.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що голосування у Стамбулі в ході муніципальних виборів у Туреччині 31 березня пройшло з порушеннями.

РБК-Україна писало, що правляча Партія справедливості і розвитку президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана вимагала перерахувати результати голосування на місцевих виборах в Стамбулі.

Крім того, на виборах мера Анкари вперше за 25 років переміг кандидат від опозиційної Партії народних республіканців.

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