ru ua
Вт, 21 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Турецька делегація приїде до Москви через Україну: названо причину

Новость на русском →
Росія, Вівторок 21 червня 2022 18:01
Турецька делегація приїде до Москви через Україну: названо причину Фото: турецька делегація приїде до Москви (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Турецька делегація планує відвідати Москву "протягом тижня" для обговорення питання з розблокування портів для вивезення українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в адміністрації президента, передає Sabah.com.

Так, турецька делегація приїде до РФ для обговорення деталей чотиристоронньої зустрічі щодо зернової кризи, яку планують провести у Стамбулі за 10 днів. У зустрічі, за даними турецьких ЗМІ, візьмуть участь представники Туреччини, Росії, України та ООН. Крім делегацій Росії та України, у саміті можуть взяти участь президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

За словами кореспондента Habertürk, коридором, який буде створено за погодженням з Україною, транспортуватимуться і російські продукти харчування.

Також на порядку денному, за даними Superhaber.tv відкриття трьох коридорів через 4 порти в Одесі та околицях і продаж вироблених звідси продуктів харчування на 25% дешевше в Туреччину.

Нагадаємо, з початку вторгнення в Україну, Росія блокує порти та не уможливлює вивезення зерна. Якщо Україні не вдасться розблокувати експорт зерна найближчим часом, потужностей для зберігання нового врожаю може не вистачити. Частина продукції може бути втрачена.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні необхідно отримати гарантії від ООН і третіх країн для вивезення зерна з портів країни. Гарантій виключно Кремля замало.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
DAILY
Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни