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У Туреччині назвали введені США санкції шантажем

Новини » В світі    21.10.2019 - 19:22
У Туреччині назвали введені США санкції шантажем
Ілюстративне фото (gettyimages.com)

Міністр фінансів Туреччини Берат Албайрак заявив, що країна виробила імунітет до санкцій

В уряді Туреччини назвали введені проти них санкції з боку США, у зв'язку з військовою операцією в Сирії, шантажем. Про це заявив міністр фінансів Туреччини Берат Албайрак, передає Reuters.

За словами Албайкрака, фінансові ринки Туреччини продемонстрували величезний рівень стійкості.

"В останні кілька тижнів Туреччина зазнала багатьом санкційних загрозам. На жаль, економічні санкції стали елементом шантажу нашої країни. Наші фінансові ринки продемонстрували величезний рівень стійкості, незважаючи на загрози економічних санкцій, які показують, що ми також виробили імунітет проти зовнішніх потрясінь", - повідомив міністр фінансів Туреччини.

Нагадаємо, 14 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про введення економічних санкцій відносно Туреччини з-за проведення військової операції в Сирії.

У четвер, 17 жовтня, Туреччина і США підписали угоду про припинення військової операції в Сирії. Після цього в США заявили про готовність зняти санкції, у разі довготривалого режиму припинення вогню.

Також РБК-Україна повідомляло, що Туреччина може відновити військову операцію в Сирії, якщо курди до кінця 22 жовтня не покинуть територію безпечної зони.

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