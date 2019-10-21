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В Турции назвали введенные США санкции шантажом

Новости » В мире    21.10.2019 - 19:22
В Турции назвали введенные США санкции шантажом
Иллюстративное фото (gettyimages.com)

Министр финансов Турции Берат Албайрак заявил, что страна выработала иммунитет к санкциям

В правительстве Турции назвали введенные против них санкции со стороны США, в связи с военной операцией в Сирии, шантажом. Об этом заявил министр финансов Турции Берат Албайрак, передает Reuters.

По словам Албайкрака, финансовые рынки Турции продемонстрировали огромный уровень устойчивости.

"В последние несколько недель Турция подверглась многим санкционным угрозам. К сожалению, экономические санкции стали элементом шантажа нашей страны. Наши финансовые рынки продемонстрировали огромный уровень устойчивости, несмотря на угрозы экономических санкций, которые показывают, что мы также выработали иммунитет против внешних потрясений", - сообщил министр финансов Турции.

Напомним, 14 октября президент США Дональд Трамп объявил о введении экономических санкций в отношении Турции из-за проведения военной операции в Сирии.

В четверг, 17 октября, Турция и США подписали соглашение о приостановке военной операции в Сирии. После этого в США заявили о готовности снять санкции, в случае долговременного режима прекращения огня.

Также РБК-Украина сообщало, что Турция может возобновить военную операцию в Сирии, если курды до конца 22 октября не покинут территорию безопасной зоны.

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Новости Украины ТурцияСанкцииСоединенные Штаты АмерикиСирия
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