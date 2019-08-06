У Туреччині назвали теми переговорів із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський в Туреччині обговорить культурні відносини, діаспорну співпрацю, безпеку, а також оборонну промисловість. Про це повідомляє видання QHA.

Зокрема, український президент планує домовитися з турецьким лідером про подальші спільні кроки в оборонній промисловості. Крім того, обговорюватимуть проблеми, пов'язані з російською окупацією Криму.

"Відомо, що президент України Володимир Зеленський налаштований вирішити інфраструктурну проблему країни. Наводячи приклади з дорожньої системи Туреччини. Це підвищує досягнення турецьких підрядників. Це питання буде розглядатися на двосторонніх переговорах", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленського як почесного гостя запросили на щорічну зустріч турецьких послів.

Нагадаємо, лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв візьме участь у поїздці Володимира Зеленського до Туреччини 7-8 серпня. У них запланована зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. За словами Джемілєва, потрібно обговорити питання українських політичних в’язнів і їх становище в анексованому Криму і в Росії, проте перспектив у цьому питанні Джемілєв не бачить.

Раніше повідомлялось, що Зеленский у Туреччині проведе переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та з Вселенським Патріархом Варфоломієм І.