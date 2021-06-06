У Туреччині Мармурове море покрилося слизом: що це і чим загрожує

Екологи кажуть, що причиною виникнення цього слизу є забруднення та зміни клімату. Слиз у Мармуровому морі - це природний зелений мул, який виникає через те, що водорослі перенавантажені поживними речовинами в результаті спекотної погоди і забруднення води.

Вперше такий слиз виявили ще у 2007 році, але цьогорічний спалах став найбільшим в історії. Президент Туреччини Реджеп Ердоган пообіцяв не допустити проникнення цього слизу в сусідні моря.

"Сподіваюся, ми врятуємо наші моря від цієї катастрофи, викликаної слизом", - сказав він.

У виникненні слизу Ердоган винить неочищені стічні води, які скидаються в море, та закликав чиновників провести відповідне розслідування. Турецький уряд вже направив команду з 300 людей для перевірки потенційних джерел забруднення.

"Я побоююся, що якщо це пошириться на Чорне море ... проблеми будуть величезними. Ми повинні зробити цей крок без зволікання", - сказав він.

Сірий слиз, зокрема, заважає працювати турецьким рибалкам, оскільки мул забиває мотори човнів та сітки. Також слиз перекриває доступ кисню, що спричиняє загибель риб та інших морських мешканців.