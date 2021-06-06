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У Туреччині Мармурове море покрилося слизом: що це і чим загрожує

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Туреччина, Неділя 06 червня 2021 14:18
У Туреччині Мармурове море покрилося слизом: що це і чим загрожує Фото: Мармурове море покрилося слизом в Туреччині (twitter.com/anadoluajansi)
Автор: Дмитро Левицький

У Туреччині на початку червня Мармурове море покрилося сірим слизом. Товстий шар слизу поширюється вздовж турецького узбережжя неподалік Стамбулу та спричиняє шкоду морським мешканцям та рибалкам.

Про це повідомляє агентство BBC.

Екологи кажуть, що причиною виникнення цього слизу є забруднення та зміни клімату. Слиз у Мармуровому морі - це природний зелений мул, який виникає через те, що водорослі перенавантажені поживними речовинами в результаті спекотної погоди і забруднення води.

Вперше такий слиз виявили ще у 2007 році, але цьогорічний спалах став найбільшим в історії. Президент Туреччини Реджеп Ердоган пообіцяв не допустити проникнення цього слизу в сусідні моря.

"Сподіваюся, ми врятуємо наші моря від цієї катастрофи, викликаної слизом", - сказав він.

У виникненні слизу Ердоган винить неочищені стічні води, які скидаються в море, та закликав чиновників провести відповідне розслідування. Турецький уряд вже направив команду з 300 людей для перевірки потенційних джерел забруднення.

"Я побоююся, що якщо це пошириться на Чорне море ... проблеми будуть величезними. Ми повинні зробити цей крок без зволікання", - сказав він.

Сірий слиз, зокрема, заважає працювати турецьким рибалкам, оскільки мул забиває мотори човнів та сітки. Також слиз перекриває доступ кисню, що спричиняє загибель риб та інших морських мешканців.

Нагадаємо, до цього РБК-Україна писало про небезпеку екологічної катастрофи через танкер з хімікатами, який тоне поблизу Шрі-Ланки.

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