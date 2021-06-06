У Туреччині Мармурове море покрилося слизом: що це і чим загрожує

У Туреччині на початку червня Мармурове море покрилося сірим слизом. Товстий шар слизу поширюється вздовж турецького узбережжя неподалік Стамбулу та спричиняє шкоду морським мешканцям та рибалкам.

Екологи кажуть, що причиною виникнення цього слизу є забруднення та зміни клімату. Слиз у Мармуровому морі - це природний зелений мул, який виникає через те, що водорослі перенавантажені поживними речовинами в результаті спекотної погоди і забруднення води.

Вперше такий слиз виявили ще у 2007 році, але цьогорічний спалах став найбільшим в історії. Президент Туреччини Реджеп Ердоган пообіцяв не допустити проникнення цього слизу в сусідні моря.

"Сподіваюся, ми врятуємо наші моря від цієї катастрофи, викликаної слизом", - сказав він.

A thick, slimy layer of so-called ‘sea snot’ is spreading in Turkey's Sea of Marmara to the south of Istanbul, posing a threat to marine life and the fishing industry https://t.co/gmc8Ui24nE pic.twitter.com/EmfDiUAB1p — Reuters (@Reuters) June 1, 2021

У виникненні слизу Ердоган винить неочищені стічні води, які скидаються в море, та закликав чиновників провести відповідне розслідування. Турецький уряд вже направив команду з 300 людей для перевірки потенційних джерел забруднення.

"Я побоююся, що якщо це пошириться на Чорне море ... проблеми будуть величезними. Ми повинні зробити цей крок без зволікання", - сказав він.

Сірий слиз, зокрема, заважає працювати турецьким рибалкам, оскільки мул забиває мотори човнів та сітки. Також слиз перекриває доступ кисню, що спричиняє загибель риб та інших морських мешканців.