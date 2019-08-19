У Туреччині лісові пожежі охопили захід та південь країни - райони у провінціях Мугла та Ізмір. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

Зокрема, масштабні лісові пожежі спостерігаються у районах Мілас та Бодрум на півдні країни та районах Урла і Карабаглар на заході країни.

"Горять ліси в районі Мілас та Бодрум провінції Мугла, Урлі та Карабагларі провінції Ізмір. Найбільша пожежа в Карабаглар, де більш як 100 гектарів охоплено вогнем", - зазначає телеканал.

Повідомляється також, що загалом у боротьбі з вогнем у провінціях Мугла та Ізмір задіяні 23 вертольоти, 250 пожежних авто, 30 бульдозерів, грейдери. Біля Бодруму евакуюють жителів будинків, розташованих біля лісу.

Крім того, у районі Карабаглар евакуйовані жителі окремих населених пунктів Сеферіхісар та Урла, що знаходяться у провінції Ізмір. Так, місцевих мешканців закликають не використовувати дороги в районах пожежі, оскільки це небезпечно та заважає рухові пожежних машин.

Нагадаємо, на острові Гран-Канарія, який входить до групи Канарських островів, через лісові пожежі евакуювали 4 тисячі осіб.

Як писало РБК-Україна, 18 серпня дві неконтрольовані лісові пожежі виникли на Кіпрі в районі Пафос. Гасити вогонь рятувальникам заважає сильний їдкий дим.