Турпотік з України влітку в кращому випадку відновиться до 40-50%

У липні-серпні після відновлення міжнародного авіасполучення кількість регулярних рейсів складе в кращому випадку 30-35% порівняно з тим же періодом минулого року. По сегменту туристичних чартерів падіння буде дещо менше - до 50%.

Це випливає з моніторингу заяв авіакомпаній, проведеного РБК-Україна, а також інформації турфірм.

Майже всі авіакомпанії роблять акцент на тому, що їх розклад у липні-серпні може змінитися. Але рейси можуть і зовсім скасувати в залежності від епідеміологічної ситуації, а також якщо влада не дозволить польоти.

Попри заяви низки авіакомпаній про початок польотів до/з України вже в червні, країни ЄС як мінімум до 1 липня не планують пускати українців. І якщо говорити про регулярні рейси, жодна авіакомпанія досі не літає в ЄС. Крім того, в Україні все ще не знято самоізоляцію після приїзду з-за кордону.

При цьому деякі європейські країни, зокрема, Греція та Хорватія, вже заявили про готовність відкрити кордони з 1 липня для громадян третіх країн, в тому числі й українців. Але ключова умова, на якій наполягають у ЄС, зводиться до того, що поріг захворюваності на COVID-19 має відповідати нормам Євросоюзу - не більше 40 активних випадків на 100 тисяч населення.

Поспішати не треба, місць вистачить всім

Як розповів РБК-Україна співвласник туристичної компанії "Загір'я" Ігор Короленко, своїм клієнтам він радить поки не поспішати і не купувати тури, а краще почекати хоча б до 10 липня, коли з-за кордону повернуться ті, хто полетів на початку місяця.

"Місць вистачить всім. Просто багато хто змушені летіти першими, оскільки планували вилетіти ще раніше - у травні-червні, але в підсумку їхні рейси переносили. І я сподіваюся, що як мінімум у липні в Туреччині та Греції ще не буде росіян і тому місць вистачить усім", - пояснив Короленко.

При цьому за винятком промоакцій, не варто розраховувати на занадто великі знижки на перельоти, так і на готелі, оскільки у компаній немає для цього фінансового ресурсу, додав співрозмовник.

За його оцінкою, якщо в липні авіасполучення запуститься, відновлення туристичних поїздок буде дуже повільним через відсутність грошей, побоювання коронавірусу та пов'язані з ним карантинні заходи. Причому питання безпеки турбують людей куди більше, ніж фінансові, запевняє співвласник компанії "Загір'я".

"З колегами з інших турфірм ми опитали наших клієнтів, дізнавшись, а чи вони готові полетіти з 1 липня. За підсумками опитування отримали три категорії відповіді. Перші сказали, що хотіли б поїхати і у них є гроші, але вони бояться. Другі сказали, що нічого не бояться, хочуть летіти, але грошей немає. Третя категорія - таких менше всього - сказали, що є гроші, нічого не бояться і готові летіти. Мій прогноз: в серпні-вересні, коли всі три категорії почнуть їздити, ми в кращому випадку будемо мати 40-50% від минулого року по туризму - і щодо чартерів, і щодо регулярних рейсів. Страх навіть більше впливає на людей, ніж відсутність грошей", - зазначив Короленка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Греція готова приймати українців, однак сьогодні вийшло важливе уточнення щодо поїздок до цієї країни.

Запуск міжнародного авіасполучення в Україні стикається з труднощами, так, наприклад, аеропорт "Київ" скасував всі заплановані рейси менш ніж за добу.