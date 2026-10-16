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Турлов возглавил ФИДЕ: в России празднуют, генпрокуратура отказалась от иска

15:53 16.10.2026 Пт
3 мин
aimg Юлия Бойко
Турлов возглавил ФИДЕ: в России празднуют, генпрокуратура отказалась от иска Тимур Турлов (фото: timurturlov.com)
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Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) возглавил 38-летний предприниматель Тимур Турлов. В России надеются на возобновление позиций в мировых шахматах, а Генпрокуратура РФ отказалась от иска против его компаний.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на россми.

Почему россияне обрадовались избранию Турлова главой ФИДЕ

Турлов победил на выборах президента ФИДЕ, состоявшихся 26 сентября в Самарканде. Во втором туре 38-летний предприниматель получил 110 голосов делегатов национальных федераций, тогда как его соперник – 85. Он стал восьмым главой Международной шахматной федерации.

Победу Турлова с большим энтузиазмом восприняли представители российского шахматного сообщества. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поздравил новоизбранного руководителя и выразил надежду на "восстановление атмосферы единства" и обеспечение равных возможностей для спортсменов.

Одобрительно о результатах выборов отозвался и предшественник Турлова Аркадий Дворкович, возглавлявший ФИДЕ с 2018 года.

К слову, одним из представителей России в руководстве федерации стал бывший министр спорта РФ Павел Колобков, избранный вице-президентом. Таким образом, российские представители сохраняют присутствие в руководящих структурах международной шахматной организации.

Генпрокуратура РФ отказалась от иска против Турлова

Генеральная прокуратура России отказалась от иска о конфискации активов Турлова и связанных с ним компаний. 15 октября Тверской районный суд Москвы прекратил производство по делу. Причины отказа прокуратуры публично не объяснили.

Иск поступил в суд в конце сентября, а в начале октября стало известно, что прокуратура требует передать государству имущество и активы Турлова, Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd., W-Empirical Holding Corp. и бизнес-партнера предпринимателя Аркадия Щукина. По данным "Интерфакса", речь шла об активах на сотни миллионов долларов.

14 октября заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев подал заявление об отказе от исковых требований. В суде представитель прокуратуры затруднился объяснить причины такого решения.

Совпадение во времени между избранием Турлова президентом ФИДЕ и отказом Генпрокуратуры РФ от иска порождает вопрос о возможной связи между этими событиями.

В России рассчитывают, что новое руководство федерации будет способствовать возобновлению позиций российских шахматистов в международном спорте.

В то же время, оснований утверждать, что Турлов уже продемонстрировал лояльность к Москве или что отказ от иска был частью договоренностей, пока нет.

Напомним, что Турлов основал финансовую группу Freedom Holding Corp., зарегистрированную в США и торгующуюся на бирже Nasdaq.

Компания начинала развивать брокерский бизнес в России, но в 2022 году объявила о выходе с российского рынка.

В феврале 2023 года продажи российских дочерних структур были завершены. Сам Турлов в 2022 году отказался от российского гражданства и получил гражданство Казахстана.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия хочет признать главу ФИДЕ экстремистом из-за помощи Украине.

По информации казахстанских СМИ, приводящих данные документа, направленного в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, Турлов пожертвовал Украине 2,5 млн долларов в качестве гуманитарной помощи. Еще 3 млн. долларов Украина получила от Freedom Holding Corp.

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