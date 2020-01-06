У Туркменістані стався землетрус магнітудою у майже 5 балів

Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр зафіксував у Туркменістані землетрус магнітудою у 4,9 бали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані центру.

Сейсмологи зазначають, що епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 49 кілометрів.

Він був розташований за 38 кілометрів від Тюркменбаші, з населенням в 68 тис. жителів, та за 268 кілометрів від Баку, що знаходиться в Азербайджані, з населенням у 1,1 млн жителів.

Наразі дані про можливих постраждалих і руйнування поки не надходили.

Нагадаємо, у кінці грудня число жертв тайфуну "Урсула" на Філіппінах зросло до 47 людей. Крім того, 140 осіб отримали різні травми. Влада допускає, що число загиблих зросте, оскільки 9 людей зникли безвісти.

Як писало РБК-Україна раніше, 24 грудня у Канаді сталося відразу п'ять землетрусів у провінції Британська Колумбія силою від 4,8 до 6.0.

Додамо також, п'ятеро людей отримали поранення станом на 18 грудня 2019 року після землетрусу силою у 5,2 бали. Зокрема, землетрус на глибині 14 км стався у повіті Цзичжун у місті Нейцзян, провінція Сичуань на південному заході Китаю, о 8:14 ранку. Команди медичного персоналу і пожежних були направлені для проведення рятувальних робіт. Всі постраждалі були відправлені до лікарні.