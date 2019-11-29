Turkish Airlines відновлюють польоти в Одесу

Завтра, 30 листопада, авіакомпанія Turkish Airlines відновить рейси за маршрутом Стамбул - Одеса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій (ЦТС).

Наголошується, що згідно з повідомленням перевізника, рейси будуть виконуватися згідно з раніше затвердженим зимовим розкладом.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Turkish Airlines скасувала всі рейси в Одесу до 1 грудня після аварії в одеському аеропорту.

Нагадаємо, 21 листопада в міжнародному аеропорту "Одеса" Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines під час посадки надломив стійку переднього шасі. З літака були евакуйовані 136 пасажирів. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Сам Boeing 737, який отримав серйозні пошкодження носової частини, швидше за все, не підлягає відновленню. Авіакомпанія швидше за все відмовиться від ремонту і спробує отримати страхову компенсацію. В Одесі працювали фахівці з Туреччини, які вивчали питання.

З-за аварії літака Boeing рейсу TK467 авіакомпанії Turkish Airlines 22 листопада була припинена робота одеського аеропорту і скасовані всі рейси.